Die USA haben Chinas jüngsten Raketentest kritisiert und Peking aufgefordert, seine Verpflichtungen als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat einzuhalten. „Zu einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten härter denn je daran arbeiten, die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern, tut China genau das Gegenteil“, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums laut Mitteilung. China solle sich an konstruktiven Gesprächen zur Rüstungskontrolle beteiligen. Am Vortag hatte die Marine der Volksbefreiungsarmee von einem Atom-U-Boot aus eine „strategische Rakete“ mit einem Übungssprengkopf in den Pazifik abgefeuert. Peking sprach von einer Routineübung, die sich nicht gegen ein einzelnes Land gerichtet und im Einklang mit dem Völkerrecht stehe. Auch Taiwan, auf das Peking Territorialansprüche erhebt, verurteilte den Test.