China hat mit einem Raketentest im Südpazifik scharfe Kritik von Nachbarstaaten auf sich gezogen. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete am Montag, ein Atom-U-Boot der Streitkräfte habe eine Rakete mit einer Sprengkopfattrappe in internationale ⁠Gewässer abgefeuert. Das Geschoss sei in dem geplanten Gebiet gelandet. Das chinesische Außenministerium bezeichnete den Start als Routineübung im Rahmen des jährlichen ‌Militärtrainings, die sich gegen kein bestimmtes ‌Land oder Ziel richte. Die Anrainerstaaten seien vorab informiert worden.