Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in der Frankfurter Paulskirche den Zusammenhalt der Demokratien in Europa beschworen. Angesichts des "verbrecherischen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine" könne nichts notwendiger sein als die "Solidarität der Demokraten in Europa", sagte Steinmeier am Donnerstag beim Festakt zum 175. Jahrestag der ersten deutschen Nationalversammlung. "Wenn irgendwo Freiheit und Selbstbestimmung bedroht oder angegriffen werden, werden alle freien Menschen und Völker bedroht", betonte der Bundespräsident. "Darum helfen wir den angegriffenen Menschen in der Ukraine und wir unterstützen die wenigen Mutigen, die sich in Russland gegen die Unterdrücker auflehnen." Am 18. Mai 1848 trat in der Paulskirche erstmals ein gewähltes gesamtdeutsches Parlament zusammen. Dort erarbeitete die Nationalversammlung von Mai 1848 bis Mai 1849 die Reichsverfassung, die jedoch nie in Kraft trat.