Ein russisches Gericht hat den seit fast anderthalb Jahren inhaftierten US-Bürger Paul Whelan wegen Spionage zu einer Haftstrafe von 16 Jahren verurteilt, wie die Agentur Inferfax am Montag meldete. Die Staatsanwaltschaft hatte 18 Jahre gefordert. Der 50-jährige Ex-US-Elitesoldat war Ende Dezember 2018 in einem Moskauer Hotel festgenommen worden.

Whelans Anwalt Wladimir Scherebenkow hatte immer wieder kritisiert, dass es in dem Verfahren keine Beweise gegeben habe. Er will das Urteil anfechten, wie er am Montag sagte. In seinem Schlusswort vor Gericht hatte Whelan zuletzt betont, dass er unschuldig sei. Auch Zeugen hätten bestätigt, dass Whelan weder Informanten angeworben noch geheime Informationen gesammelt habe, sagte Scherebenkow.

Whelan wurde vorgeworfen, einen russischen Staatsbürger anzuwerben, und sei im Besitz eines USB-Sticks mit Personaldaten einer Behörde aus dem Sicherheitsbereich gewesen, berichtete die russischen Nachrichtenagentur Rosbalt. Amerikanische und britische Nachrichtendienste stritten jede Verbindung zu Whelan ab.

Whelan war als Hochzeitsgast in Moskau gewesen. Noch am Freitag habe Paul Whelan den Fremdenführer gespielt, sagte sein Bruder David dem US-Sender CNN, er habe anderen Gästen den Kreml gezeigt, auch das Brautpaar sei dabei gewesen. Als die Trauung später am selben Tag stattfand, fehlte der Amerikaner, das Paar meldete ihn als vermisst. Der russische Inlandsgeheimdienst hatte Whelan festgenommen.

Im März hatte der US-Botschafter in Moskau, John J. Sullivan, nach einem Besuch bei Whelan die Haftbedingungen massiv kritisiert. Whelan werde ohne Beweise festgehalten und erhalte wegen einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit keine richtige Behandlung. Im Beisein seiner Botschafter-Kollegen aus Großbritannien und Irland hatte Sullivan ein faires und transparentes Verfahren gefordert. Whelan ist Staatsbürger dieser drei Staaten sowie Kanadas.

Es stand der Verdacht im Raum, dass Whelan als Faustpfand in einer diplomatischen Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland missbraucht wurde. Whelans Verhaftung war die Anklage der russischen Studentin Maria Butina ebenfalls wegen Spionage vor einem Gericht in Washington vorangegangen. Zum Fall Whelan hatte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow gesagt, Moskau habe "in strikter Übereinstimmung mit dem russischen Gesetz und auch in Übereinstimmung mit unseren bilateralen Pflichten" gehandelt.

Die Festnahme Whelans belastete die Beziehungen zwischen Russland und den USA. Kurz nach der Verhaftung des Ex-Elitesoldaten nahmen amerikanische Behörden den russischen Staatsbürger Dimitrij Makarenko auf der Inselgruppe der nördlichen Marianen fest, eines US-Außengebiets im Pazifik. US-Bundesstaatsanwälte hatten bereits im Juni 2017 Anklage gegen Makarenko erhoben. Sie warfen ihm vor, Rüstungsgüter ohne Genehmigung aus den USA nach Russland exportiert zu haben, darunter Nachtsichtgeräte.