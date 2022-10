Der Ehemann der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses sei ins Krankenhaus gebracht worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Motiv des Angreifers sei noch unklar.

Der Ehemann von Nancy Pelosi ist von einem Angreifer in seinem Haus in San Francisco verletzt worden. Paul Pelosi sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher von Nancy Pelosi mit, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses ist. Zum Gesundheitszustand von Paul Pelosi ist nichts konkretes bekannt, man erwarte aber, dass er sich vollständig von der Attacke erhole, heißt es in dem Statement.

Der Angriff habe am frühen Freitagmorgen stattgefunden, als sich der Angreifer Zutritt zum Anwesen der Pelosis verschafft habe. Die Politikerin der Demokraten selbst sei zum Zeitpunkt der Attacke nicht in San Francisco gewesen.

Der Einbrecher sei in Haft und werde zu seinem Tatmotiv befragt, heißt es weiter.

Der 82-jährige Paul Pelosi ist als Geschäftsmann im Immobilienbereich tätig und leitet eine Risikokapitalfirma.