Das US-Außenministerium hat den Verkauf von 600 Patriot-Raketen an Deutschland genehmigt. Die Waffen zur Flugabwehr haben einen geschätzten Wert von fünf Milliarden Dollar, wie das Pentagon mitteilte. "Der vorgeschlagene Verkauf wird die Fähigkeit Deutschlands verbessern, aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen und die Verteidigungskapazitäten seines Militärs zu erhöhen", hieß es in einer Stellungnahme.

Das Patriot-System gehört zu den besten Luftverteidigungssystemen auf der Welt. Das System kann bis zu 50 Ziele gleichzeitig erfassen und dabei zwischen eigenen und feindlichen Objekten unterscheiden. Die Raketen reichen über 70 Kilometer weit und 30 Kilometer hoch. Sie werden von einer mobilen Station abgefeuert, die nach Benutzung schnell verlegt werden kann, weshalb es für feindliche Truppen schwierig ist, ein Patriot-System auszuschalten.

Den neuen Nato-Verteidigungsplänen zufolge muss Deutschland seine Luftabwehr vervierfachen, um Infrastruktur und Streitkräfte im Falle ernster Spannungen oder eines Krieges zu schützen, wie es vergangenen Monat aus Sicherheitskreisen verlautete. Deutschland hat seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine drei Patriot-Flugabwehrsysteme an Kiew abgegeben und verfügt selbst noch über neun Einheiten. Während des Kalten Krieges, als die Bundesrepublik an der Nato-Außengrenze lag, befanden sich noch 36 solcher Systeme im Bestand der Bundeswehr. Anfang des Jahres hatten einige Nato-Mitglieder eine Bestellung von bis zu 1000 Patriot-Systemen angekündigt. Darunter waren neben Deutschland auch die Niederlande, Rumänien und Spanien.

Mit den Raketen könnte Deutschland seine eigenen Bestände wieder aufstocken. Wann die Raketen geliefert werden, ist allerdings noch unklar. Rüstungsdeals dieser Größe können sich oft über mehrere Jahre hinziehen.