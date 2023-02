Wie Ukrainer in Deutschland am "Patriot"-System ausgebildet werden

Von Mike Szymanski

Los geht es an einem milden Wintertag, früh morgens schon. Der Frühnebel liegt noch auf den Feldern. Stundenlang geht es über Landstraßen und über Autobahnen an den Standort einer Flugabwehrraketengruppe der Bundeswehr. Der Ort in Deutschland, an dem die Einheit stationiert ist, die exakte Bezeichnung, die sie trägt, all diese Informationen müssen geheim bleiben. Auch Namen von Soldaten dürfen nicht geschrieben werden.