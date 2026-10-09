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Volksparteien in der KriseRücktritt vom Parteivorsitz – und dann?

Lesezeit: 4 Min.

Parteichefs Lars Klingbeil (SPD, li.) und Friedrich Merz (CDU) am Kabinettstisch.
Parteichefs Lars Klingbeil (SPD, li.) und Friedrich Merz (CDU) am Kabinettstisch.
Lisi Niesner/REUTERS

Geben Klingbeil und Merz den Parteivorsitz ab, geht es CDU und SPD wieder besser – das hoffen zumindest manche Mitglieder. Was für und was gegen diese Idee spricht.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

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Verlässt man die Berliner Blase, egal in welche Himmelsrichtung, dann vernimmt man ein Grummeln, ein Seufzen, ein Jammern, dazwischen Stöhnen und Schreie: So kann es nicht weitergehen! Das ist der Sound der Basis der beiden Volksparteien CDU und SPD. Wenn Bundestagsabgeordnete zu Gesprächskreisen im Wahlkreis laden, bei denen die Mitglieder ihre Meinung sagen dürfen, ist der Saal schon ausgebucht, bevor sie die Einladung losgeschickt haben.

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