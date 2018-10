25. Oktober 2018, 18:46 Uhr Parteitag Rasterfahndung

Die CDU sucht drei neue Mitglieder fürs Präsidium. Dabei muss nicht nur die Herkunft passen.

Von Robert Roßmann , Berlin

Vor dem CDU-Parteitag Anfang Dezember steht natürlich die Frage im Mittelpunkt, ob Angela Merkel dort noch einmal zur Vorsitzenden gewählt wird. Der Ausgang der Hessen-Wahl am Sonntag wird darüber entscheiden, wie groß die Chancen Merkels sein werden. Bereits jetzt steht aber fest, dass auf dem Parteitag mindestens drei Plätze im Präsidium, dem engsten Führungszirkel der CDU, neu besetzt werden müssen.

Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière zieht sich zurück. Und Wolfgang Schäuble und Annegret Kramp-Karrenbauer müssen nicht mehr kandidieren, weil sie als Bundestagspräsident beziehungsweise CDU-Generalsekretärin dem Präsidium inzwischen qua Amt angehören. In der CDU wird bereits über mögliche Nachfolger spekuliert. Und wie fast immer vor derartigen Abstimmungen geht es dabei auch um den Regional- und den Geschlechterproporz.

De Maizière stammt aus dem Landesverband Sachsen, deshalb wird mindestens eines der neuen Präsidiumsmitglieder ebenfalls aus Ostdeutschland kommen müssen. Die CDU kann es sich schon mit Blick auf den Kalender nicht erlauben, darauf zu verzichten. 2019 wird in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat bereits angekündigt, für einen Platz im Präsidium zu kandidieren.

Infrage käme aber auch der Thüringer Landeschef Mike Mohring. Der 46-Jährige hat - zumindest ausweislich der jüngsten Umfragen - gute Chancen, den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow abzulösen. Außerdem sitzt Kretschmer als Ministerpräsident bereits jetzt als beratendes Mitglied im CDU-Präsidium. Da in dem Gremium nicht abgestimmt wird, würde sich Kretschmer durch eine Wahl zum ordentlichen Präsidiumsmitglied praktisch nicht verbessern. Mohring gehört bisher nur dem CDU-Vorstand, also dem erweiterten Führungszirkel, an.

Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben hat dagegen bisher niemand auf der Rechnung. Das liegt nicht nur an der geringeren Bedeutung seines Verbandes. Senftleben hat mit seiner Ankündigung, eine Koalition mit den Linken nicht auszuschließen, viele in der CDU verärgert.

Neben den Ostdeutschen dürfte der Bundesparteitag bei der Neubesetzung der drei frei werdenden Plätze auch die Frauen berücksichtigen. Formal ist das zwar nicht notwendig. Das in der CDU geltende weiche Frauen-Quorum wäre sogar dann erfüllt, wenn drei Männer zum Zuge kämen.

Keine neue Frau ins Präsidium zu wählen, würde allerdings alle Bemühungen der CDU-Spitze konterkarieren, den niedrigen Frauenanteil in der Partei zu verbessern. In der Unionsfraktion liegt er seit der Bundestagswahl sogar nur noch bei 20 Prozent. Kramp-Karrenbauer verlangt von ihrer Partei deshalb deutlich größere Anstrengungen als bisher, um mehr Frauen für die Politik zu gewinnen. Annette Widmann-Mauz, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Integrationsbeauftragte der Regierung, hat deshalb beste Aussichten, neu ins Präsidium zu kommen. Widmann-Mauz ist nicht nur Bundesvorsitzende der Frauen-Union. Die 52-Jährige stammt außerdem aus Baden-Württemberg - wie Schäuble. Die Südwest-CDU ist deshalb der Auffassung, einen Anspruch auf diesen Platz zu haben. Der Landesvorstand der Baden-Württemberger CDU hat Widmann-Mauz Anfang der Woche bereits als seine Kandidatin für die Präsidiumswahl nominiert.

Manche in der CDU wünschen sich auch jüngere Politiker im Präsidium - und denken dabei etwa an Serap Güler, die 38-jährige nordrhein-westfälische Integrationsstaatssekretärin. Derzeit sitzt im Präsidium kein einziges türkisch-stämmiges Mitglied. Ob all das so kommt, weiß derzeit aber noch niemand. Und wenn Merkel auf dem Parteitag doch nicht antreten sollte, wird es dort noch um ganz andere Dinge gehen, als um die Besetzung von drei Präsidiumsplätzen.