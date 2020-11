Die Linke will ihre neuen Vorsitzenden im Februar auf einem dezentralen Bundesparteitag wählen. Das beschloss der Parteivorstand am Samstag in Berlin. Geplant sind mehrere über die Republik verteilte Tagungsorte, von denen aus die Delegierten in kleineren Gruppen zusammengeschaltet gemeinsam am Parteitag teilnehmen können. Man habe sich für den "besten Kompromiss" aus Präsenzparteitag und einem pandemieverträglichen Konzept entschieden, sagte Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler. Die Linke hatte ihren zunächst für Juni und dann für Oktober in Erfurt geplanten Parteitag bereits zweimal abgesagt. Bislang gibt es für die Nachfolge der scheidenden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Reixinger nur zwei ernstzunehmende Kandidatinnen: die Fraktionschefin im hessischen Landtag, Janine Wissler, und Thüringens Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow.