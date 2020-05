Was tun, wenn das grüne Herzensthema Klimaschutz bei all der Virus-Bekämpfung unterzugehen droht? Auf ihrem virtuellen Parteitag sortiert sich die Partei neu und rückt Themen wie soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt.

Das Erstaunlichste an diesem Experiment ist diese Stille, die sich über den Abstimmungsprozess stülpt wie eine Käseglocke. "Könnt ihr mich hören?", fragt da gleich zu Anfang Gesine Agena aus dem Bundesvorstand der Grünen in die Kamera. Die Antwort ihrer Parteifreunde ist für die Zuschauer am Bildschirm nicht zu hören. "Gleich kommt die Abstimmungsfrage", kündigt die Grünen-Politikerin an. Es knistert. "Wir haben kleine technische Probleme". Pause. "Da ist ein neuer Link". Wieder Stille. "Habt ihr noch technische Probleme?". Stille. "Ich sehe keine technischen Probleme. Das Abstimmungsergebnis kann ermittelt werden."

So geht das, als die Grünen am Samstag ihren ersten virtuellen Parteitag auf Bundesebene eröffnen. 105 Delegierte treffen sich mit den Grünenoberen zu einem sogenannten Länderrat, nicht wie üblich in einer Parteitagshalle, sondern im Internet. Die Berliner Parteizentrale fungiert da als digitales Fernsehstudio. Rednerinnen und Redner werden aus Wohnzimmern und nebst häuslicher Topfpflanze zugeschaltet, es gibt Chatrooms und Video-Botschaften von Gastrednern wie dem ehemalige EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Am Ende werden sich 30 000 Zuhörer zugeschaltet haben.

In Zeiten der Corona-Pandemie, die die Grünen über Nacht aus dem öffentlichen Blick gefegt hat und in einigen Umfragen wieder hinter die SPD, will die Partei sich wieder Gehör verschaffen. Nur - wie geht das in einer Zeit, in der grüne Herzensthemen wie die Klimapolitik hinter der Corona-Bekämpfung zu verschwinden drohen?

Es ist die Parteivorsitzende Annalena Baerbock, die beim virtuellen Parteitag die grünen Prioritäten als erste in eine neue Reihenfolge rückt. "Für uns ist zentral, dass das Gesundheitssystem standhält", sagt Baerbock. Sicherheit geht vor in der Coronakrise, soll das heißen. Dann aber folgt das große grüne Aber, es ist nicht umweltpolitischer, sondern sozialer Natur.

Nach Kontaktverboten und massiven Grundrechtsbeschränkungen in der Krise dürfe der Kampf um Freiheit nicht "mit dem Recht des Stärkeren" verwechselt werden, sagt Baerbock. Bundesligavereine wollten jetzt wieder loslegen und Coronatests für Spieler und Betreuer selbst finanzieren. "Aber der Italiener um die Ecke, der kann das nicht", und die Pflegekraft könne es "erst recht nicht".

Die Grünen, die schon länger weg wollen vom Image der Privilegiertenpartei, haben sich in der Not der Pandemie entschlossener als bisher dem Thema Gerechtigkeit zugewandt. "Mich berührt das, als Mutter, als Politikerin und als Frau", sagt Parteichefin Baerbock und erzählt von der Einsamkeit der Alten und von stundenlangen Videokonferenzen berufstätiger Eltern, während das eine Kind sich langweile und das andere die Matheaufgaben nicht verstehe und "uaaaaahh". Was bedeute all das erst für Frauen, die weder Garten noch Partner hätten, fragt die Parteichefin. In der Krise würden insbesondere Frauen "zerrieben zwischen Home-Office, Homeschooling und Homework".

Im Leitantrag fordert die Grünenspitze krisenbedingt Hartz-IV-Leistungen aufzustocken, dazu ein Corona-Elterngeld und eine weitere Erhöhung des Kurzarbeitergelds. Auf Widerstand stößt am Samstag der Vorschlag, einen Fonds in Höhe von 20 Milliarden Euro einzurichten, aus dem auch Gutscheine für den Einkauf vor Ort finanziert werden sollen. So will die Grünenspitze den Niedergang des Einzelhandels und die Verödung von Innenstädten aufhalten. Einige Delegierte halten das für Unfug. Es kommt zum digitalen Disput.

Parteinachwuchs will Anspruch auf Mobilitätsprämie

Auch die Grüne Jugend protestiert: Gegen eine Passage des Leitantrags, in der die Automobilindustrie als "Schlüsselsektor" bezeichnet wird, dem ein "Zukunftsbündnis" aus Arbeitgebern, Gewerkschaften und Umweltverbänden zu Hilfe eilen soll. Die Grüne Jugend will die Passage streichen, erfolglos. Dafür setzt der Parteinachwuchs eine Passage durch, wonach Bürger, die ihr Auto abschaffen, Anspruch auf eine Mobilitätsprämie für öffentlichen Nahverkehr, Car- oder Bike-Sharing-Angebote haben sollen.

Interessant ist aber auch, was fehlt bei diesem Parteitag. Das Thema Flucht und Asyl, eigentlich ein grünes Kernthema, kommt im Leitantrag der Parteispitze mit keiner Silbe vor. Die Bundesvorständlerin Jamila Schäfer reicht es erst später mit einem eigenen Antrag nach. Er kritisiert, dass "viel zu viele Politiker sich von der Angst vor Flüchtlingen leiten lassen" und die humanitäre Asylpolitik vernachlässigten. Ob damit auch die eigenen Parteifreunde gemeint sein könnten, sagt Schäfer nicht dazu.

Viel Platz findet dagegen das Thema Europa bei diesem Parteitag, der immer wieder - "Thomas, hörst du uns?" "Hallo, hallo?" "Mikrofon an!" "Beate taucht nicht auf" - mit technischen Holprigkeiten kämpft, insgesamt aber erstaunlich diszipliniert daherkommt. In Brüssel kämpft der grüne Europaagebordnete Giegold mit der Technik. Man sieht ihn nicht, er redet trotzdem. "Wie kann es sein, dass in einer solchen Krise als erstes die Schlagbäume wieder runtergehen?", fragt Giegold. Er warnt vor einer "Demolierung des europäischen Hauses", wenn die Bundesregierung auch weiter Coronabonds ablehne. Ein Wiederaufbaufonds von "mindestens tausend Milliarden Euro" sei nötig, der "konsequent am europäischen Green Deal ausgerichtet" werden müsse.

Es wird dann auch der Parteivorsitzende Robert Habeck sein, der das Thema Klima aufgreift, auf seine Art. Habeck, der frisch gebräunt aus dem Homeoffice zurückgekehrt ist und vor leerem Saal spricht, als stünde er vor Massen, erinnert an die Reaktorkatastrophe von 1986 in Tschernobyl. 16 Jahre alt sei er damals gewesen, also in einem Alter, in dem das Leben richtig losgehen sollte. Heute würden junge Leute, die eigentlich "den Mai ihres Lebens erleben könnten", zu höchster Selbstkontrolle angehalten wegen der Pandemie. "Dass ihr das alles mitmacht, ist ein wahnsinniges Zeichen von Solidarität und Reife", sagt Habeck. Ja, die Grünen könnten "Disziplin und Ordnung", aber was sie wollten, sei das "bunte Leben", zu dem neue Wege gefunden werden müssten.

"Wir definieren Sicherheit neu", sagt Habeck. Nationalismus sei "nicht die Alternative, sondern die Zerstörung von Möglichkeiten." Zu den Erfahrungen der Pandemie gehöre aber auch die Erkenntnis, dass hemmungsloser Materialismus "Glück nur simuliert". Wirtschaftlicher Wiederaufbau Europas müsse sein, aber er könne nur gemeinsam gelingen und unter neuen Vorzeichen. "Hilfe für Industrieunternehmen müssen der ökologischen Modernisierung dienen", sagt der Parteivorsitzende. Und dass Unternehmen, die über Jahre mit Gewinnen geprotzt hätten und auch weiter Boni ausschütten wollten nun staatliche Hilfe beantragten, "das ist schamlos, das geht nicht."

Ohne ökologischen Umbau kein Geld vom Staat und bei klimaneutralen Reformen keine Rückzahlungspflicht von Krediten - das ist kurz gesagt der grüne Vorschlag zum wirtschaftlichen Neustart. "Gerade jetzt, wo nur Gegenwart und Krise ist, öffnet sich auch eine Tür zur Zukunft", sagt Habeck noch.

Inwiefern da auch seine eigene Zukunft gemeint ist, muss erst einmal offen bleiben.