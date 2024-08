Es ist nicht lange her, da galt Joe Bidens Vize als Fehlbesetzung, nun führt Kamala Harris in Umfragen. Für den Parteitag der Demokraten soll eine symbolische Ablösung geplant sein.

Von Peter Burghardt, Chicago

Die Bühne ist bereit für Jill und Joe Biden, gleich am Montag sind sie dran im United Center von Chicago, wenn der Parteitag der Demokraten beginnt. „Der Präsident wird die Grundsatzrede auf dem Democratic National Convention halten“, meldet das Weiße Haus, die First Lady werde ebenfalls sprechen. Das Ehepaar hat am Wochenende auf seinem Landsitz in Camp David geübt, der Termin dürfte beiden dennoch nicht leicht fallen.