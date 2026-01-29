Wenn sich die Delegierten der CDU am 20. und 21. Februar zum Parteitag treffen, dann werden sie „wichtige inhaltliche Weichen“ stellen. So verspricht es die Partei. Sie dürften allerdings auch einige Kontroversen auslösen, insbesondere mit dem Regierungspartner SPD. Die gesammelten Anträge, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen, enthalten etliche Forderungen, die weit über den Konsens in der schwarz-roten Koalition hinausgehen. Das gilt auch für Anträge, die von der Antragskommission, die am Donnerstag getagt hat, zur Annahme empfohlen wurden, beispielsweise ein von der Frauen-Union gefordertes Verhüllungsverbot. Eine Übersicht.
BundesregierungBurka-Verbot, Mindestlohn-Aufweichung: CDU geht mit strittigen Forderungen in Parteitag
Lesezeit: 2 Min.
Die CDU will auf dem Parteitag in Stuttgart ihr konservatives Profil schärfen. Das dürfte Ärger in der Koalition mit der SPD auslösen.
Von Daniel Brössler und Sina-Maria Schweikle, Berlin
