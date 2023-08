AfD-Chef Tino Chrupalla wirft dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, wegen Äußerungen über die Partei Verstöße gegen die Verfassung vor. "Wir vertreten hier ganz klar das Grundgesetz und Herr Haldenwang steht außerhalb genau dieses Gesetzes", sagte Chrupalla am Freitag bei der Fortsetzung der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg. Haldenwang hatte nach dem ersten Teil des Parteitreffens am vergangenen Wochenende gesagt, Vertreter des ehemaligen gemäßigteren Lagers der AfD hätten dabei so gut wie keine Rolle mehr gespielt. "Vielmehr äußerten diverse Wahlbewerber rechtsextremistische Verschwörungstheorien." Chrupalla sagte, er hätte einen solchen Vorgang "in einem demokratischen Land für kaum möglich gehalten". Deshalb habe sich die AfD juristisch gewehrt und eine Unterlassung der Äußerungen während der Europawahlversammlung verlangt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz gab daraufhin eine Stillhaltezusage ab.