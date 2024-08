SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert fordert nach Großspenden an das Bündnis Sahra Wagenknecht neue Regeln für die Parteienfinanzierung. „Ich sehe hier eine Lücke, die diskutiert werden muss“, sagte Kühnert der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Man kann in Deutschland eine Partei praktisch ohne Mitgliedsbeiträge, dafür aber mit einigen Millionenspenden hochzüchten“, so Kühnert. Die neue Partei der vormaligen Linkenpolitikerin Wagenknecht hatt Mitte März eine Spende von gut vier Millionen Euro erhalten sowie im Januar schon einmal 990 000 Euro von demselben Spender. Kühnert warnte: „Wenn die Despoten dieser Welt verstehen, dass man sich im größten EU-Mitgliedstaat mit ein paar Millionen eine Pappmaché-Partei aufbauen kann, dann steht uns eine Entwicklung bevor, die unsere liberale Demokratie sehr unter Druck setzen kann.“