Die Großspender des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) haben Vermutungen zurückgewiesen, dass ihr Geld aus Russland oder aus verschwundenen SED-Vermögen stammen könnte. „So ein Quatsch“, sagte Spenderin Lotte Salingré dem Portal T-online. „Wir haben das Geld verdient.“ Sie präzisierte demnach: Ihr Mann Thomas Stanger habe das Geld verdient. Das in Mecklenburg-Vorpommern ansässige Paar hatte dem BSW in zwei Tranchen dieses Jahr 5,1 Millionen Euro zukommen lassen. Die Einkünfte stammen nach Recherchen des Portals aus einer Beteiligung an der Firma MA Lightning Technology GmbH, die sich auf Bühnenbeleuchtung großer Konzerte spezialisiert habe. Stanger sei im Jahr 2000 aus dem operativen Geschäft ausgeschieden, aber Gesellschafter geblieben; das Unternehmen schütte regelmäßig Millionenbeträge an seine Teilhaber aus, hieß es. Die gespendeten Beträge sind im Vergleich zu Einzelspenden an andere Parteien ungewöhnlich hoch.