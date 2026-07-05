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Nach UrabstimmungDie große Parteireform der Grünen könnte vor Gericht landen

Lesezeit: 2 Min.

Bekommen womöglich ein juristisches Problem: Die Bundesvorsitzenden der Grünen Felix Banaszak und Franziska Brantner.
Bekommen womöglich ein juristisches Problem: Die Bundesvorsitzenden der Grünen Felix Banaszak und Franziska Brantner. Christoph Soeder/dpa

Die Sache schien gelaufen, doch Teile der Parteibasis wollen sich nicht entmachten lassen. Nun droht der Grünen-Spitze eine Klage. Auch unter Parteienrechtlern kursieren Zweifel an deren Vorgehen.

Von Markus Balser, Berlin

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Geschafft! So lautete am Mittwoch die klare Botschaft aus der Grünen-Zentrale. Als am Morgen endlich auch die Briefwahlstimmen im Pressekonferenzsaal der Parteizentrale in Berlin-Mitte aus gelben Postboxen geholt und ausgezählt waren, gab es keine Zweifel mehr. Die Parteispitze hatte sich bei der Urabstimmung zur Grünen-Reform deutlich durchgesetzt und gegen die Kritiker gewonnen. „Mit dieser Reform werden wir handlungsfähiger, innovativer und demokratischer“, sagte die neu gekürte Generalsekretärin Pegah Edalatian.

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