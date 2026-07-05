Geschafft! So lautete am Mittwoch die klare Botschaft aus der Grünen-Zentrale. Als am Morgen endlich auch die Briefwahlstimmen im Pressekonferenzsaal der Parteizentrale in Berlin-Mitte aus gelben Postboxen geholt und ausgezählt waren, gab es keine Zweifel mehr. Die Parteispitze hatte sich bei der Urabstimmung zur Grünen-Reform deutlich durchgesetzt und gegen die Kritiker gewonnen. „Mit dieser Reform werden wir handlungsfähiger, innovativer und demokratischer“, sagte die neu gekürte Generalsekretärin Pegah Edalatian.
Nach UrabstimmungDie große Parteireform der Grünen könnte vor Gericht landen
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Die Sache schien gelaufen, doch Teile der Parteibasis wollen sich nicht entmachten lassen. Nun droht der Grünen-Spitze eine Klage. Auch unter Parteienrechtlern kursieren Zweifel an deren Vorgehen.
Von Markus Balser, Berlin
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