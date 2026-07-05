Die Sache schien gelaufen, doch Teile der Parteibasis wollen sich nicht entmachten lassen. Nun droht der Grünen-Spitze eine Klage. Auch unter Parteienrechtlern kursieren Zweifel an deren Vorgehen.

Geschafft! So lautete am Mittwoch die klare Botschaft aus der Grünen-Zentrale. Als am Morgen endlich auch die Briefwahlstimmen im Pressekonferenzsaal der Parteizentrale in Berlin-Mitte aus gelben Postboxen geholt und ausgezählt waren, gab es keine Zweifel mehr. Die Parteispitze hatte sich bei der Urabstimmung zur Grünen-Reform deutlich durchgesetzt und gegen die Kritiker gewonnen. „Mit dieser Reform werden wir handlungsfähiger, innovativer und demokratischer“, sagte die neu gekürte Generalsekretärin Pegah Edalatian.