Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat in Hamburg seinen letzten in Deutschland noch offenen Landesverband gegründet. Als Landesvorsitzende wurden bei einer nicht öffentlichen Versammlung nach Parteiangaben Konstantin Eulenburg und Jochen Brack gewählt. In Hamburg gibt es damit jetzt zwei Landesverbände des BSW. Bereits vor einer Woche hatten sieben Mitglieder gegen den Willen der Bundesspitze einen Landesverband gegründet. Der Bundesvorstand hält die Gründung der BSW-Rebellen für nichtig. Bei zwei Landesverbänden müssten Landeswahlleiter und Wahlausschuss entscheiden, welchen von den beiden sie zu Wahlen zulassen – oder beide Vorschläge zurückweisen.