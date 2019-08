8. August 2019, 18:51 Uhr Parteiengesetz NPD scheitert vor Gericht

Die NPD ist mit einer Verfassungsbeschwerde gegen eine Zahlungsverpflichtung in Millionenhöhe wegen falscher Angaben im Rechenschaftsbericht gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht nahm die Beschwerde nicht zur Entscheidung an. Es geht um gut 1,27 Millionen Euro wegen unrichtiger Angaben aus dem Jahr 2007. Die NPD hält den zugrunde liegenden Paragrafen 31b des Parteiengesetzes für verfassungswidrig. Er sieht vor, dass Parteien den doppelten Betrag zahlen müssen, über den sie falsche Angaben im Rechenschaftsbericht machen. Die von der NPD angegriffene Norm des Parteiengesetzes knüpft nach Angaben der Verfassungsrichter an die Pflicht an, wahrheitsgemäß über die Finanzen Rechenschaft zu geben.