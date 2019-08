SPD in Sonderparteitag für neue Doppelspitze gestartet

Zerbst (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts SPD ist heute zu einem Sonderparteitag in Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) zusammengekommen. Die Landespartei will sich künftig von einem Duo statt einem einzelnen Vorsitzenden führen lassen und muss dafür ihre Satzung entsprechend anpassen. Für die künftige Doppelspitze gab es zunächst fünf Kandidaten. Außerdem wollen die Delegierten über die Regierungsarbeit mit CDU und Grünen auf Landesebene sowie der Union auf Bundesebene diskutieren. In beiden Bündnissen knirscht es regelmäßig.

Die Landes-SPD hat nach eigenen Angaben aktuell etwas weniger als 3600 Mitglieder. Derzeit führt der langjährige Bundestagsabgeordnete und Innenexperte Burkhard Lischka die Landes-SPD. Er zieht sich jedoch zeitnah aus dem Bundestag zurück und will bei der nächsten Vorstandswahl im Januar nicht erneut antreten.