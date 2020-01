Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im hessischen Landtag, Janine Wissler, könnte womöglich im Sommer für den Bundesparteivorsitz kandidieren. Sie sagte am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden: "Ich bin da noch nicht entschieden." Zunächst müsse die Frage geklärt werden, ob die beiden bisherigen Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger weitermachen möchten. Erst dann stelle sich diese Frage konkret.

Der Bundesparteitag mit Vorstandswahlen ist für den 12. bis 14. Juni 2020 in Erfurt geplant. Wissler sagte: "Ich mache meine Arbeit hier in Hessen als Abgeordnete sehr gerne." Zunächst hatte der "Wiesbadener Kurier" über einen möglichen Wechsel der Linken-Politikerin an die Bundesspitze der Partei berichtet.