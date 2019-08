SPD-Landtagsfraktion will neue Chefin am 4. September wählen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die SPD-Landtagsfraktion will am 4. September eine neue Vorsitzende wählen. Als Nachfolgerin von Thorsten Schäfer-Gümbel steht die Innen-Expertin und SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser bereit. Sie wurde Mitte August auf einer Fraktionssitzung einstimmig nominiert, wie ein Sprecher mitteilte. Faeser ist die Wunschkandidatin von Schäfer-Gümbel und soll ihn auch an der Spitze der hessischen SPD beerben.

Die Wahl der neuen Parteivorsitzenden steht am 2. November im nordhessischen Baunatal an. Faeser war Anfang Mai nominiert worden, nach Auskunft eines Parteisprechers gibt es bislang keine weiteren Kandidaten. Im Oktober tritt Schäfer-Gümbel seinen neuen Job bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit an. Der Interimschef der Bundes-SPD hatte im März 2019 angekündigt, sich aus der Politik zurückzuziehen. Er führt die Partei derzeit kommissarisch in einem Trio.