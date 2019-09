Wiesbaden (dpa/lhe) - SPD-Partei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel verlässt ohne bitteren Nachgeschmack die politische Bühne in Hessen. "Alles hat seine Zeit. Ich bin mit mir im Reinen", sagte Schäfer-Gümbel am Dienstag in Wiesbaden. An seinem letzten Tag als "leidenschaftlicher Abgeordneter" des hessischen Landtags begleite ihn zwar eine "ordentliche Portion Wehmut, aber keine Bitterkeit. Ich gehe im Guten."

Nach mehr als 16 Jahren als Landtagsabgeordneter und davon rund zehn Jahre als SPD-Fraktionsvorsitzender legt der 49-Jährige sein Mandat nieder. Anfang Oktober wechselt er zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Dafür will er alle politischen Ämter abgeben. Es sei weder vorgesehen noch geplant, in die Politik zurückzukehren, versicherte der Sozialdemokrat.

Seine Arbeit als kommissarischer SPD-Bundesvorsitzender ende am 30. September, sagte Schäfer-Gümbel. Danach werde er einen klaren Schnitt ziehen und sich politisch entschieden zurückhalten. Seine Homepage und seinen Facebook-Auftritt werde er schließen und seinen Twitter- sowie Instagram-Account nur noch privat nutzen.

Schäfer-Gümbel hatte im März 2019 angekündigt, sich aus der Politik zurückzuziehen. Rund fünf Monate vorher hatte die SPD bei der Landtagswahl in Hessen eine empfindliche Schlappe erlitten, Schäfer-Gümbel war zum dritten Mal als Kandidat für das Ministerpräsidentenamt gescheitert. Seit Juni ist er Interimsvorsitzender der Bundes-SPD und führt die Partei kommissarisch in einem Trio.