Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach mehr als 16 Jahren als Abgeordneter im hessischen Landtag gibt der SPD-Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel diese Woche sein Mandat ab. Heute hat er zu einer letzten Pressekonferenz als Fraktionschef eingeladen. Er wolle Journalisten die Möglichkeit geben, vor seinem Abschied noch alle Fragen loszuwerden, heißt es in der Einladung. Schäfer-Gümbel will am gleichen Tag sein Abgeordnetenmandat niederlegen. Zuvor wird bei der Landtagsdebatte seine Abschiedsrede im Parlament erwartet - voraussichtlich zum Thema Bildungspolitik.

Am Mittwoch soll seine Nachfolgerin an der Spitze der Fraktion gewählt werden, Kandidatin ist die Innenexpertin Nancy Faeser. Schäfer-Gümbel war rund zehn Jahre SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag. Er wechselt im Oktober zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Faeser soll Schäfer-Gümbel auch als Parteichefin beerben. Die Wahl der neuen Parteispitze steht am 2. November im nordhessischen Baunatal an.