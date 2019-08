Linksfraktion: Kostenloses Mittagessen an Ganztagsschulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Fraktion der Linken im hessischen Landtag fordert ein kostenloses Mittagsessen für alle Kinder und Jugendlichen in Ganztagsschulen. "Studien belegen, dass gute Ernährung zur Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit beiträgt", sagte die bildungspolitische Sprecherin Elisabeth Kula am Dienstag in Wiesbaden. Daher müsse sichergestellt sein, dass alle Ganztagsschüler ein gesundes Mittagsessen bekommen. Dieses Angebot sollte Teil des pädagogischen Konzeptes der Schulen sein.