Wiesbaden (dpa/lhe) - CDU-Bundesvize Volker Bouffier hat nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer zu Einigkeit in den eigenen Reihen aufgerufen. "Wichtig ist, dass die Union jetzt zusammensteht, entschlossen agiert, um als Volkspartei der Mitte Deutschland auch in Zukunft zu gestalten", betonte der hessische Ministerpräsident am Montag in Wiesbaden.

Es sei die richtige Entscheidung, die Kanzlerkandidatur und den Parteivorsitz wieder in eine Hand zu legen, erklärte Bouffier. "Da wir als Union einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten wollen, werden sich die Parteivorsitzenden von CDU und CSU entsprechend abstimmen." Danach werde über das weitere Vergehen entscheiden.

Die Entscheidung von Kramp-Karrenbauer nannte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende eine noble Geste. In einer Phase des Umbruchs habe sie die CDU programmatisch neu aufgestellt und mit der CSU wieder zusammengeführt.