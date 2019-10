Wiesbaden (dpa/lhe) - Die designierte neue hessische SPD-Vorsitzende Nancy Faeser hat am Montag ihr Wunschteam für den Parteivorstand vorgestellt. Sie wolle den Delegierten beim Parteitag am 2. November den bildungspolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Christoph Degen, als künftigen Generalsekretär vorschlagen, teilte Faeser in Wiesbaden mit. Degen habe ein großes Organisationstalent und die Fähigkeit zur Vernetzung in ganz unterschiedlichen Milieus bewiesen.

Die Partei trifft sich am kommenden Samstag im nordhessischen Baunatal. Dort will der Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel nach rund zehn Jahren im Amt seine Abschiedsrede halten. Er war Anfang Oktober zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gewechselt. Die bisherige Generalsekretärin Faeser ist die einzige Kandidatin für das Amt der Parteivorsitzenden.

Als stellvertretende Landesvorsitzende der hessischen SPD kandidieren die beiden Bezirksvorsitzenden Timon Gremmels (Hessen-Nord) und Kaweh Mansoori (Hessen-Süd) sowie die Landrätin des Kreises Marburg-Biedenkopf, Kirsten Fründt. Zur Wahl als Schatzmeisterin empfiehlt Faeser die Erste Beigeordnete im Hochtaunus-Kreis, Katrin Hechler. Nach den Worten von Faeser wird die Parteiführung jünger und weiblicher. Eine erste Bewährungsprobe für das neue Führungsteam sei die Kommunalwahl im Frühjahr 2021.