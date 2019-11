Waren/Müritz (dpa/mv) - Die AfD Mecklenburg-Vorpommern wird künftig von ihrem bisherigen Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm und dem Schweriner Kommunalpolitiker Hagen Brauer geführt. Bei der Wahl zu den gleichberechtigten Parteisprechern setzte sich Holm am Samstag beim Landesparteitag in Waren/Müritz mit gut 66 Prozent gegen einen Mitbewerber durch. Anschließend erhielt Brauer in der Stichwahl gegen den Greifswalder Juraprofessor Ralph Weber rund 54 Prozent.

Der 49-jährige Holm, der seit 2014 das Amt innehat, hatte zuvor um das Vertrauen der bürgerlich-konservativen Menschen im Nordosten geworben. Es sei das Ziel bei der Landtagswahl im Herbst 2021, im Nordosten stärkste Kraft zu werden, sagte der Bundestagsabgeordnete. Dann wären die anderen Parteien gezwungen, mit der AfD zu reden. Holm hatte schon vor dem Landespartei gesagt, dass er den 65-jährigen Brauer als Co-Parteisprecher favorisiert.