Templin (dpa/bb) - Brandenburgs Linke-Landesvorsitzende Diana Golze will sich aus dem Amt zurückziehen. Die frühere Gesundheitsministerin kündigte nach Angaben von Co-Landeschefin Anja Mayer vom Freitag bei einer Vorstandssitzung am Donnerstag an, sie wolle beim Landesparteitag in Templin im Februar nicht mehr kandidieren. Dafür will sich neben Mayer nun auch Katharina Slanina, Personalleiterin der Linke-Bundestagsfraktion, bewerben. Sie hatte 2019 bei der Bürgermeisterwahl der Gemeinde Schorfheide kandidiert und war bei der Stichwahl knapp Wilhelm Westerkamp (Bündnis Schorfheide) unterlegen. Zuvor hatte die "Märkische Oderzeitung" darüber berichtet.