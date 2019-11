Taufkirchen (dpa/lby) - Bayerns SPD-Landeschefin Natascha Kohnen hat der großen Koalition in Berlin zur Halbzeit ein gemischtes Zeugnis ausgestellt, persönlich aber nichts zur Zukunft des Bündnisses gesagt. Am Ende werde jeder einzelne Delegierte auf dem bevorstehenden Bundesparteitag eine persönliche Entscheidung treffen müssen, wie es weitergehen solle, sagte Kohnen am Samstag auf einem kleinen SPD-Parteitag in Taufkirchen bei München. Kohnen betonte aber auch, die GroKo sei jedenfalls keine Option mehr für künftige Koalitionen. "Wir brauchen in meinen Augen eine Mehrheit links von der Union - und wir müssen für diese Mehrheit kämpfen", sagte sie.