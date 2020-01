SPD-Landeschef Stoch will Partei in die Landtagswahl führen

Stuttgart (dpa/lsw) - SPD-Landeschef Andreas Stoch will seine Partei in die Landtagswahl 2021 führen. "Ich werde mich um die Spitzenkandidatur bewerben", sagte Stoch, der auch Fraktionschef ist, am Montag in Stuttgart. Letztlich müsse aber die Partei diese Entscheidung treffen. Er habe große Lust auf diesen Wahlkampf. Die Kür des Spitzenkandidaten ist für den 16. Mai bei einem Parteitag in Heilbronn geplant. Am 13. und 14. November will die SPD bei einem Parteitag in Freiburg ihr Landtagswahlprogramm verabschieden.

Die Landtagswahl ist im März 2021. Bei der Wahl 2016 hatte die SPD 12,7 Prozent eingefahren. Seitdem sitzt sie im Landtag in der Opposition. Von 2011 bis 2016 war sie kleiner Partner in einer grün-roten Regierung. Bei der nun anstehenden Landtagswahl ist die spannende Frage, ob Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sein Amt verteidigen kann, oder ob CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann Regierungschefin in Baden-Württemberg wird.