Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat keinen Zweifel an der Kanzlerfähigkeit der Grünen. "Natürlich können wir den Kanzler stellen - genauso wie andere auch", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Grünen hätten die Personen dafür. Man habe mit Joschka Fischer bereits einen ausgezeichneten Vizekanzler gestellt. In mehr als der Hälfte der Länder arbeite man verlässlich in Landesregierungen. In Baden-Württemberg stelle man seit acht Jahren den Regierungschef. "Also Führungskompetenz auch für Spitzenpositionen kann man uns wohl nicht absprechen."