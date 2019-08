Jung: Mehrwertsteuersenkung für Bahn an Kunden weitergeben

Berlin (dpa) - Unionsfraktionsvize Andreas Jung hat die Bahn aufgefordert, eine Absenkung der Mehrwertsteuer in vollem Umfang an die Kunden weiterzugeben. Eine solche Senkung, die die Bahn aus Klimaschutzgesichtspunkten attraktiver machen soll, "muss sich in den Tickets niederschlagen", sagte Jung der Deutschen Presse-Agentur.

Bahnchef Richard Lutz hatte deutlich gemacht, dass sich solche Entlastungen nicht nur in den Ticketpreisen niederschlagen, sondern auch in "neue attraktive Angebote" oder "weitere Investitionen in unsere Fahrzeugflotte" fließen könnten. Das könnte bedeuten, dass Fahrkarten nicht im vollen Umfang der Entlastungen günstiger würden.

Jung ist Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im Bundestag. Er leitet zusammen mit dem Fraktionsvize Georg Nüßlein von der CSU eine "Koordinierungsgruppe Klima", die bis September die Grundlagen für eine Klimaschutzgesetzgebung erarbeiten soll.

Der CDU-Politiker fordert einen massiven Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), um das Pendeln in Deutschland klimafreundlicher zu machen. "Die meisten Pendler fahren mit dem Auto - nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil keine guten Alternativen da sind", sagte er.

"Deshalb brauchen wir einen disruptiven Ausbau des ÖPNV. Disruptiv heißt: Wir brauchen da ein völlig neues Verständnis." Er forderte ein Netz aus Schienenverkehr, Busverkehr und Sammeltaxis, das im ländlichen Raum eine tatsächliche Alternative bietet. Dafür könnte man Mittel verwenden aus einer höheren Ticketabgabe für Flüge.

Am 20. September soll das Klimakabinett über ein Gesamtpaket für mehr Klimaschutz entscheiden, zu dem nach Stand der Dinge auch eine Bepreisung des CO2-Ausstoßes gehören soll. Damit werden Sprit, Heizöl und Erdgas teurer gemacht, um im Verkehrs- und Gebäudebereich das Einsparen von Kohlendioxid (CO2) zu fördern. Bürger sollen im Gegenzug entlastet werden.

"Wir müssen das unstrukturiert gewachsene, sozial nicht ausgewogene, wirtschaftlich nicht überzeugende System an Steuern, Abgaben, Umlagen, Entgelten im Energiebereich umbauen und konsequent auf CO2-Ausstoß ausrichten", forderte Jung. Beim Klimaschutz müsse man aber auch auf die wirtschaftliche Entwicklung und soziale Akzeptanz achten. "Klimaschutz darf nicht so radikal sein, dass es zu sozialen Verwerfungen kommt."

Jung begrüßte die Vorschläge von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt für eine Reform der Kfz-Steuer. Diese sei derzeit überwiegend auf den Hubraum ausgerichtet. Er halte es für richtig, künftig den CO2-Ausstoß als alleinigen Maßstab zu nehmen. "CO2 sollte der Maßstab werden bei Abgaben, Umlagen und Steuern."

Den Befürchtungen der Wirtschaft, durch den Klimaschutz höher belastet zu werden, hielt der Fraktionsvize entgegen, es gehe nicht darum, dass der Staat mehr einnehme. Im Gegenzug zur Einführung einer CO2-Bepreisung solle es Entlastungen geben. So finde in den Reihen der Union der Gedanke viel Sympathie, "dass man die Stromkunden durch eine Abschaffung der EEG-Umlage (Erneuerbare Energien-Umlage) und einen Abbau der Stromsteuer entlastet". Das würde Bürgern und Unternehmen gleichermaßen entgegenkommen.

Der Unionsfraktionsvize ließ offen, ob der Klimaschutz tatsächlich ins Grundgesetz aufgenommen werden sollte. Die Union werde den Vorschlag des CSU-Vorsitzenden Markus Söder "offen diskutieren", sagte Jung.

Baden-Württembergs Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz forderte: "Bitte die günstigeren Bahntickets und den halben Mehrwertsteuersatz bei der Bahn zügig umsetzen, nicht nur Schlagzeilen produzieren." Für die Grünen sei schon immer klar: "Die Mehrwertsteuer muss runter bei Tickets für die Bahn und rauf bei Tickets für den Flieger", so Schwarz am Sonntag in einer Mitteilung. Die CO2-Bepreisung sei eine Möglichkeit, die Verkehrswende mitzufinanzieren. "Sie macht es attraktiv, Energie zu sparen und auf klimafreundliche Energieträger umzusteigen."