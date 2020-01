Berlin (dpa) - Gemeinsam mit Bundestags-Fraktionschefin Alice Weidel will der Bundestagsabgeordnete Martin Hess an die Spitze des baden-württembergischen AfD-Landesverbandes rücken. "Nachdem mich viele Parteifreunde angesprochen haben, habe ich mich entschieden zu kandidieren", sagte der Innenpolitiker der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe mit Frau Weidel Gespräche geführt, und wir können uns sehr gut vorstellen, das gemeinsam zu machen", fügte er hinzu.

Die AfD im Südwesten ist tief zerstritten. Gegen zwei Landtagsabgeordnete - Wolfgang Gedeon und Stefan Räpple - laufen Parteiausschlussverfahren. Gedeon sieht sich mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert. Der Landesvorstand wird derzeit geleitet von dem Landtagsabgeordneten Bernd Gögel und dem Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel.

Für den 15. und 16. Februar ist ein Sonderparteitag in Böblingen anberaumt, bei dem Personalentscheidungen erwartet werden. Hess, der bei der Vorstandswahl im Februar 2019 gegen Spaniel verloren hatte, sagte: "Wir wollen den Landesverband, der aufgrund der aktuellen Personalquerelen an der Spitze heillos zerstritten ist, befrieden und einen." Die AfD-Mitglieder sollten nicht streiten, sondern ihre Energie für den Meinungskampf gegen politische Gegner sparen, erklärte Hess. Er war vor der Vorstandswahl im vergangenen Jahr Opfer einer Intrige geworden. Kurz vor dem Parteitag war damals in einer anonymen Rundmail an die Mitglieder angedeutet worden, Hess, der Polizist ist, sei womöglich ein Informant des Verfassungsschutzes. Spaniel will nach eigenem Bekunden erneut antreten. Gögel hält eine weitere Zusammenarbeit mit Spaniel für unmöglich.

Alice Weidel ist neben Alexander Gauland Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion. Sie gehört dem Bundesvorstand der Partei seit Dezember als stellvertretende Vorsitzende an. Im Gegensatz zu einigen anderen AfD-Politiker, die dem gemäßigten Lager zugerechnet werden, musste sich Weidel nicht gegen einen Gegenkandidaten behaupten, der dem rechtsnationalen "Flügel" um den Thüringer Landeschef Björn Höcke nahe steht.