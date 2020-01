Stuttgart (dpa) - Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Chef der Bundesarbeitsagentur, Florian Gerster, ist der FDP beigetreten. FDP-Parteichef Christian Lindner begrüßte Gerster am Montag beim traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen in der Stuttgarter Oper öffentlich als "ganz frisches Neumitglied". Zuvor hatte Lindner von Sozialdemokraten gesprochen, die sich der politischen Mitte verpflichtet sähen, aber in der SPD wegen deren inhaltlicher Ausrichtung heimatlos geworden seien. Von 2002 bis 2004 war Gerster Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit. Zuvor war er Landesminister in Rheinland-Pfalz, unter anderem für Soziales.