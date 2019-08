Stuttgart (dpa/lsw) - Der FDP stehen in Ostdeutschland nach Worten von Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer schwierige Wahlen bevor. "Die Landtagswahlen in den neuen Ländern sind eine harte Bewährungsprobe für uns", sagte Theurer, der auch Chef des baden-württembergischen Landesverbands ist, der dpa in Stuttgart. Wenn man in Brandenburg, Sachsen und Thüringen wieder einziehe in die Parlamente, sei das ein respektabler Erfolg. "Einfach deshalb weil wir ja von einem sehr, sehr niedrigen Niveau kommen und auch strukturell nicht besonders stark verankert sind." Es gehe im Osten um das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft.

Am 1. September werden in Brandenburg und Sachsen neue Landtage gewählt, am 27. Oktober in Thüringen. Vor fünf Jahren kam die FDP in Brandenburg auf 1,5 Prozent, in Sachsen auf 3,8 und in Thüringen auf 2,5 Prozent. In keinem der drei Länder schafften es die Liberalen in den Landtag. Wenige Wochen vor den drei Ostwahlen liegen die Umfragen bei 5 bis 6 Prozent in allen drei Ländern.