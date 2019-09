Artikel per E-Mail versenden

Stuttgart (dpa/lsw) - Neuer Streit bei Grün-Schwarz: Die CDU-Landtagsfraktion pocht weiter auf eine Landarztquote und blockiert deshalb den Plan von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) für den Ausbau des Medizinstudiums. "Wir brauchen mehr Mediziner auf dem Land. Deswegen halten wir an der Landarztquote fest", sagte Fraktionschef Wolfgang Reinhart der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen".

Die Fraktion hatte bereits in der Vergangenheit betont, Bauers Entwurf der aktuellen Form nicht mittragen zu wollen. Eigentlich sollte das Vorhaben am Dienstag im Kabinett verabschiedet werden. "Wir können die Kabinettsvorlage noch nicht freigeben", sagte Reinhart.

Bauer will die Zahl der Studienplätze im Bereich Humanmedizin deutlich erhöhen. Allerdings lehnt sie eine von der CDU-Fraktion geforderte Landarztquote ab. Demnach sollen sich künftig zehn Prozent der Erstsemester vor Studienbeginn dazu verpflichten, später in ländlichen Regionen zu arbeiten, wo drastischer Hausarztmangel droht.

Nach einer zweitägigen Klausur in Ulm will die CDU-Fraktion am Freitag (10.00) ihre politischen Vorhaben für die kommenden Monate vorstellen.