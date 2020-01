Stuttgart (dpa/lsw) - CDU-Bundesvize Thomas Strobl hält nichts von der Bildung einer sogenannten Projektregierung mit der Linken. "Meine Haltung ist glasklar: Mit den extremen Parteien, mit der Linken und mit der AfD kann die CDU keine Koalition und auch keine auch nur ähnliche Zusammenarbeit eingehen", sagte Strobl, der in Baden-Württemberg Innenminister ist, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Das hat der Hamburger Parteitag im Übrigen genau so gesehen."

Der beim Parteitag in Hamburg vom 7. bis 8. Dezember 2018 gefasste Beschluss hat den Wortlaut: "Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab."

Thüringens Ex-Ministerpräsident Dieter Althaus (CDU) hatte mit dem Vorschlag einer sogenannten Projektregierung von CDU und Linker in dieser Woche für Diskussionen und Widerstand der Bundes-CDU und der CSU gesorgt. Der Beschluss des Bundesparteitags von 2018 sei in Bezug auf die Linke nicht mehr zeitgemäß, hatte er am Donnerstag dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" gesagt.

In Thüringen verhandeln Vertreter von Linke, SPD und Grünen weiter über ein Programm für eine Minderheitsregierung. Linke und CDU hätten zusammen im Erfurter Landtag eine klare Mehrheit - Rot-Rot-Grün fehlen dafür vier Stimmen.