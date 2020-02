Stuttgart (dpa/lsw) - AfD-Landeschef Bernd Gögel will sich 2021 im Enzkreis erneut für ein Landtagsmandat bewerben. Wenn er aufgestellt werde, wolle er mehr Kreisarbeit machen, sagte Gögel, der auch Fraktionsvorsitzender im Landtag ist, am Montag der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. Das sei durch seine anderen Führungsämter zu kurz gekommen. Der Termin für die Nominierungsversammlung stehe noch nicht fest. Ob er erneut den Fraktionsvorsitz anstrebt, ließ Gögel offen. "Es gibt viele Dinge, die sich entwickeln müssen." Beim anstehenden Parteitag am Wochenende in Böblingen wolle er aber nicht erneut für den Landesvorsitz antreten.

Feedback