Sondershausen (dpa/th) - Nach Ansicht des Thüringer SPD-Chefs Wolfgang Tiefensee geht es bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg auch um die "Zukunft der Demokratie". "Es muss gelingen, zu verhindern, dass die, die ausgrenzen und Hass verbreiten, diese Gesellschaft nach rechts drängen", sagte Tiefensee am Samstag am Rande des Sommerfestes der Thüringer SPD in Sondershausen (Kyffhäuserkreis). Er hoffe, das dies auch mithilfe der Sozialdemokratie gelinge.

In Brandenburg und Sachsen werden am Sonntag die Landtage neu gewählt. Auch Tiefensee ist im Wahlkampf. In Thüringen wird das Parlament am 27. Oktober neu gewählt. Der 64-Jährige rief in Sondershausen die Menschen dazu auf, an diesem Termin ihre Stimme abzugeben.