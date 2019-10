Simmern (dpa/lrs) - In der rheinland-pfälzischen CDU kommt es zu einem Duell: Neben Fraktionschef Christian Baldauf greift auch Rhein-Hunsrück-Landrat Marlon Bröhr nach der Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021. Der 45-jährige Christdemokrat bestätigte am Dienstag in Simmern entsprechende Spekulationen. Die CDU plant die Kür ihres Spitzenkandidaten bei einem Landesparteitag am 16. November in Neustadt an der Weinstraße. Der als bodenständig geltende Pfälzer Baldauf (52) wurde im Juni dafür vom CDU-Landesvorstand nominiert. Der gelernte Zahnarzt Bröhr gilt eher als politischer Außenseiter ohne breite Machtbasis in der Landespartei, aber mit gutem Draht zu Bürgern.