Söder will am Donnerstag neuen Verkehrsminister vorschlagen

Seeon (dpa/lby) - Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will am Donnerstag den neuen bayerischen Bau- und Verkehrsminister benennen. "Ich werde am Donnerstag einen Vorschlag für die Nachfolge unterbreiten. Vorher bringt es nichts, mit mir zu spekulieren. Ich weiß es auch im Moment noch nicht endgültig", sagte der CSU-Chef am Dienstag bei seiner Ankunft auf der Klausur der CSU-Landtagsfraktion im oberbayerischen Kloster Seeon.

Zuvor hatte der amtierende Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) erklärt, am 1. Februar von seinem Amt zurücktreten zu wollen. Der 37-Jährige verlässt den Ministerrat auf eigenen Wunsch, weil er sich am 15. März bei der Kommunalwahl in seinem schwäbischen Heimatlandkreis Günzburg um den Posten des Landrats bewirbt.

"Ich hab' ihn damals berufen, weil ich einen jungen und innovativen Minister aus Schwaben haben wollte", betonte Söder. Reichhart habe seine Arbeit "sehr, sehr gut" gemacht. Söder bedauerte, dass Reichhart sich nun für eine kommunale Aufgabe entschieden habe. Gleichwohl halte er die Entscheidung, deutlich vor der Wahl zurückzutreten "und damit ohne doppelten Boden und Netz zu agieren, nicht nur für anständig, sondern auch für zutiefst glaubwürdig".