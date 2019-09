Schwerin (dpa/mv) - Die in Mecklenburg-Vorpommern regierende SPD hat laut einer Umfrage in der Gunst der Wähler deutlich verloren und muss um ihre Rolle als stärkste politische Kraft bangen. Wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten von Partei- und Regierungschefin Manuela Schwesig auf nur noch 22 Prozent - knapp neun Punkte weniger als bei der jüngsten Landtagswahl 2016, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag des NDR und der "Ostsee-Zeitung". Der bisherige Koalitionspartner CDU könnte dagegen leicht um zwei Punkte zulegen und käme auf 21 Prozent. Die AfD bliebe wie bei der Landtagswahl 2016 bei rund 20 Prozent.

Größter Gewinner wären die Grünen. Derzeit nicht im Landtag vertreten, kletterten sie im Vergleich zum Wahlergebnis von 2016 um gut sieben Punkte auf 12 Prozent - und erreichten damit das gleiche Ergebnis wie die Linken, die leicht verlören. Die FDP - derzeit ebenfalls nicht im Landtag vertreten - käme laut Umfrage auf 5 Prozent und müsste damit um einen Einzug ins Parlament bangen. Forsa befragte laut NDR und "Ostsee-Zeitung" landesweit vom 18. bis 23. September 1002 Wahlberechtigte.