Schwerin (dpa/mv) - Die Bewerberin um den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern, Justizministerin Katy Hoffmeister, hofft nach der Rückzugsankündigung der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer auf eine Ende der Flügelkämpfe in der Union. "Die Entscheidung der Bundesvorsitzenden ist zu respektieren. Es ist für unsere Partei jetzt ein Weg zu einer Personalentscheidung zu wählen, der sich im Ergebnis als Gewinn erweist und zur Geschlossenheit der Partei beiträgt", sagte Hoffmeister am Montag in Schwerin. Kramp-Karrenbauer hatte zuvor erklärt, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten und auch den CDU-Parteivorsitz abzugeben.

