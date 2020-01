Freie Wähler starten als erste Fraktion in Winterklausur

Schwarzenfeld (dpa/lby) - Als erste Fraktion aus dem bayerischen Landtag kommen die Freien Wähler heute zu ihrer Winterklausur 2020 zusammen. Die wichtigsten Themen der viertägigen Veranstaltung im oberpfälzischen Schwarzenfeld sind die berufliche Bildung, die Energiewende und der Ausbau eines dezentralen Hochwasserschutzes in Bayern. Zum Auftakt steht zunächst eine Aussprache zur aktuellen politischen Lage an - dabei werden die Freien Wähler insbesondere auf die Kommunalwahl am 15. März schauen.

Als Gast erwarten die Landtagsabgeordneten Meghan Gregonis, Generalkonsulin der Vereinigten Staaten von Amerika in München, sowie Truppenübungsplatz-Standortkommandant Oberst Joseph E. Hilbert. Mit beiden wollen sie über die Auswirkungen des Abzugs von US-Soldaten aus Deutschland auf die Region Grafenwöhr sprechen. Hier befindet sich der größte und modernste Truppenübungsplatz der US-Armee in Europa mit mehr als 10 000 Soldaten.