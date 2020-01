Schwarzenfeld (dpa/lby) - Mit kostenlosen Fahrten im Öffentlichen Personennahverkehr wollen die Freien Wähler mehr Menschen für die Übernahme eines Ehrenamtes in Bayern überzeugen. "Deshalb wollen wir, dass geprüft wird, inwiefern Ehrenamtlichen von "Blaulichtgruppen", analog den Uniformträgern von Polizei und Bundeswehr, die kostenfreie Nutzung des ÖPNV ermöglicht werden kann", heißt es in einer am Mittwoch von der Landtagsfraktion auf ihrer Klausur in Schwarzenfeld beschlossenen Resolution.

"Leider sind immer weniger Menschen bereit, langfristig ein Ehrenamt zu übernehmen. Dies führt dazu, dass im Freistaat viele essenzielle Stellen, beispielsweise im Katastrophenschutz und bei den Rettungsdiensten, unbesetzt bleiben", heißt es weiter in dem Papier.

Die Freien Wähler fordern daher mehr Anreize, um die rückläufigen Zahlen bei den Ehrenämtlern aufzufangen. Neben dem Abbau bürokratischer Hürden etwa höhere Steuerfreibeträge oder die Anrechnung ehrenamtlicher Tätigkeiten bei der Altersvorsorge. Auch die bessere Einbindung älterer Menschen könne helfen, den Hilfsorganisationen mehr Mitglieder zu bescheren.