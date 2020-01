Schwarzenfeld (dpa/lby) - Nach viertägigen Beratungen endet am heutigen Freitag die Winterklausur der Freien Wähler in der Oberpfalz. Seit Dienstag hatte die Landtagsfraktion in Schwarzenfeld über ihre politischen Leitplanken für das Jahr 2020 beraten - wichtigste Themen waren dabei die Energiewende, Hochwasserschutz, Bildung, das Ehrenamt und Kommunales. Neben Ortsterminen - etwa beim Hochwasserschutz im Städtchen Nittenau (Landkreis Schwandorf) oder dem Innovationspark Wackersdorf nutzten die Landtagsabgeordneten die Zeit auch zur Verabschiedung mehrerer Resolutionen - darin sprachen sie sich etwa für einen kostenlosen ÖPNV für Ehrenamtler aus.

Traditionell gehen die Landtagsfraktionen zu Jahresbeginn in Klausur - nach den Freien Wählern werden dies in der kommenden Woche auch CSU, SPD, FDP, die Grünen und die AfD an verschiedenen Orten in Bayern machen. Die erste Plenarsitzung findet dann am 21. Januar statt.