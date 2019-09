Artikel per E-Mail versenden

Hannover (dpa/lni) - Die SPD setzt heute in Hannover ihre Serie von Regionalkonferenzen zur Bestimmung des neuen Parteivorsitzes fort. Insgesamt sind 23 Regionalkonferenzen geplant, in Niedersachsen außerdem noch in Oldenburg und Braunschweig.

Nachdem sich bei der ersten Regionalkonferenz am Mittwoch in Saarbrücken das Kandidatenduo Simone Lange und Alexander Ahrens zurückgezogen hat, sind noch sieben Duos und ein Einzelbewerber dabei. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius kandidiert gemeinsam mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping. Innerhalb von jeweils rund zweieinhalb Stunden stellen sich die Bewerber der Basis und der Öffentlichkeit vor.

Es folgt eine Mitgliederbefragung online und per Brief. Wenn keine Bewerber über 50 Prozent der Stimmen bekommen, gibt es zwischen Erst- und Zweitplatzierten noch eine weitere Abstimmung. Die Delegierten des SPD-Parteitags im Dezember in Berlin sollen den neuen Vorsitz dann bestätigen.