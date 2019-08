Saarbrücken (dpa/lrs) - Die SPD muss nach Ansicht der saarländischen Parteivorsitzenden Anke Rehlinger "deutlicher und mutiger" werden. "Daran müssen wir konsequent arbeiten", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. "Ich wünsche mir außerdem von meiner Partei ein wenig mehr Zuversicht, Zukunftsoptimismus und gute Laune." Am Mittwoch (4. September) geht in Saarbrücken die erste von 23 Regionalkonferenzen zur Wahl des neuen SPD-Parteivorsitzes über die Bühne. Es gibt mehrere Kandidatenduos, die genaue Zahl steht erst nach Ende der Bewerbungsfrist an diesem Sonntag fest.

Rehlinger sagte zum Prozedere: "Die Saar-SPD hatte ein etwas strafferes Verfahren vorgeschlagen, aber so ist es jetzt und eine breite Beteiligung sichert auch eine breite Legitimation." Jetzt beginne "die spannende Phase": Mehr als 400 000 SPD-Mitglieder wollten von den Kandidaten "Antworten auf die Zukunftsfragen unserer Gesellschaft". Wie: "Investieren wir genug? Wie schützen wir Klima und Umwelt, ohne unsere industrielle Basis zu gefährden?"

Natürlich werde auch die Frage nach der Regierungsbeteiligung eine Rolle bei den Konferenzen spielen. Wichtiger sei aber, ob die Bundesregierung "die richtigen Antworten für die Alltagsthemen der breiten Mehrheit in Deutschland" gebe, sagte Rehlinger, die im Saarland stellvertretende Ministerpräsidentin ist. Rund 300 SPD-Mitglieder haben sich bereits zum Auftakt der Regio-Konferenzen angemeldet. Man rechne aber noch mit weiterem Zulauf.