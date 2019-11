Tholey (dpa/lrs) - Die Saar-CDU wählt heute auf einem Parteitag in Tholey-Theley ihren Landesvorstand neu. Bei der turnusgemäßen Abstimmung über die Besetzung an der Spitze der Partei werden aber keine Änderungen erwartet, wie ein Sprecher in Saarbrücken sagte. Der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans (41), führt seit gut einem Jahr die Partei an: Er war Mitte Oktober 2018 auf einem Parteitag in Neunkirchen mit 95,5 Prozent der Delegiertenstimmen zum Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt worden, die CDU-Bundesvorsitzende wurde.

Der übrige Landesvorstand ist seit zwei Jahren im Amt, so dass die turnusgemäße Neuwahl ansteht, wie es weiter hieß. Dazu gehörten auch die fünf Stellvertreter von Hans und der Landesschatzmeister. Nicht neu gewählt werde der Generalsekretär, der für vier Jahre im Amt sei. Diesen Posten bekleidet der Bundestagsabgeordnete Markus Uhl. Zu dem Parteitag im nördlichen Saarland wird auch der Generalsekretär der Bundes-CDU, Paul Ziemiak, erwartet. Saarlandweit hat die Partei rund 16 250 Mitglieder.